Maidan in der Moldau-Republik

„Ich versteh nicht, wie man eine so große Summe in einem so kleinen Land stehlen kann“, kritisierte der EU-Repräsentant in Moldau, Pirkka Tapiola, den Vorgang. IWF und Weltbank stoppten nach dem Skandal vorläufig die Kreditausgabe an die Republik. Die Abwertung der Landeswährung Leu, Inflation und drastische Tariferhöhungen ließen Bevölkerung verarmen und den Zorn wachsen.