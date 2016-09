OSZE-Beobachtermission in Donezk wird brenzlig

OSZE spricht von Brandanschlag

Die OSZE geht von einem Brandanschlag aus, will die Mission in der umkämpften Bürgerkriegsregion aber fortsetzen. Die Beobachter würden sich aber vergewissern, „ob diejenigen, die unsere Sicherheit gewährleisten sollen in der so genannten DVR (Donezker Volksrepublik) die nötigen Maßnahmen treffen, damit wir unsere Arbeit in Donezk und seiner Umgebung fortsetzen können“, erklärte der stellvertretende Missionsleiter Alexander Hug.