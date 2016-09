Wladiwostoks Hafen ist jetzt Freihafen - das ganze Umland allerdings auch (Foto: ld/.rufo) Wladiwostok und Umgebung bekommt Freihafen-Status Moskau. Russlands größte Pazifikhäfen haben den Status eines „Freihafens“ bekommen. Zahlreiche Vergünstigungen sollen nun Investoren anlocken, den Güterumschlag beschleunigen und die Wirtschaft der Fernost-Region beleben.







Das in der Rekordzeit von nur einem halben Jahr ausgearbeitete Gesetz „Über den Freihafen Wladiwostok“ wurde am Montag von Präsident unterzeichnet und tritt am 12. Oktober in Kraft.





In Wladiwostok bejubelte die lokale Presse daraufhin die Rückkehr des „Porto-franco-Status“, den die Hafenstadt faktisch von ihrer Gründung im Jahre 1860 bis 1909 inne hatte. In der Sowjetzeit von 1952 bis 1991 war Wladiwostok hingegen wegen der militärischen Bedeutung der Stadt für den Besuch von Ausländern gesperrt. Im Unterschied zu der Regelung in der Zarenzeit, als Wladiwostok als gänzlich zollfreier Hafen eine lebhafte Handelsstadt mit starker internationaler Prägung war, werden die russischen Zollschranken jetzt aber im Prinzip beibehalten.





Freihafen ist große Sonderwirtschaftszone

Alexander Galuschka, als Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens der Hauptinitiator des Gesetzes, bezeichnete den in Russland bisher einmaligen Status als „sozial-ökonomische Entwicklungsmaßnahme“. Russland möchte auf diese Weise eine Basis für intensivere Wirtschaftsbeziehungen mit dem ganzen pazifischen Raum und den unmittelbaren Nachbarländern China, Japan und Südkorea schaffen. Laut Galuschka soll der neue Status Wladiwostok und Umgebung aber auch in seiner Transitfunktion als Endpunkt der Transsibirischen Eisenbahn und des noch wenig genutzten Transportkorridors über den Nördlichen Seeweg in Richtung Europa aufwerten.





Russischen Presseberichten zufolge wird erwogen, auch die Hafenstadt Sewastopol und ihre Umgebung auf der Krim mit einen solchen Freihafen-Status auszustatten, um dort die Wirtschaft anzukurbeln.