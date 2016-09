Antikorruptions-Kampagne: Zar gegen Gaiser

Lauter Warnschuss für die russische Elite: In einem Großeinsatz hat das russische Ermittlungskomitee am Wochenende eine „kriminelle Vereinigung“ um das Oberhaupt der nordrussischen Teilrepublik Komi, Wjatscheslaw Gaiser, hochgenommen. Seit Samstag sitzt der Gouverneur in Untersuchungshaft, die Fahnder nahmen Gaiser am Flughafen kurz vor dem Antritt einer Auslandsreise fest. Andere Verdächtige, insgesamt 19 Personen, wurden in Sotschi, St. Petersburg und Komis Hauptstadt Syktywkar arrestiert.